Британская разведка рассказала, сколько времени нужно РФ, чтобы полностью захватить четыре области Украины

Чтобы полностью захватить четыре области Украины, России понадобится более четырех лет, и за это время она может потерять до двух миллионов военных.

Об этом говорится в сообщении британской разведки в соцсети Х.

Отмечается, что президент России Владимир Путин недавно вновь потребовал, чтобы украинские войска оставили Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области.

«Исходя из темпов постепенного продвижения России на поле боя в 2025 году, для того, чтобы захватить 100% территории четырех украинских областей, российским силам понадобилось бы примерно еще 4,4 года», — говорится в сообщении.

Эксперты подсчитали, что если война продлится еще более 4 лет с нынешним уровнем потерь Россия получит около 1,93 млн новых потерь (убитых и раненых) — дополнительно к уже примерно 1,06 млн с 2022 года, среди которых около 250 тыс. убитых или пропавших без вести.

