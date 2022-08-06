Британская разведка: россияне концентрируются на юге, ожидают контрнаступление Украины

С Донбасса на юго-запад отправились колонны российских военных грузовиков, танков, буксируемой артиллерии и прочего вооружения. Кроме того, в аннексированном Крыму оккупанты развернули батальонные тактические группы численностью от 800 до 1000 военнослужащих. Вероятно, они будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области.

Об этом сообщают в разведке Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что 2 августа в Крым переброшена новая БТГ, а также передислоцированы БТГ из состава Восточной группировки войск. Вероятно, в ближайшие дни их также отправят в оккупированную Херсонскую область.

В разведке также подчеркивают, что техника перемещается из оккупированных Россией Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и из материковой части России через Керченский мост в Крым.

В Минобороны отмечают, что ВСУ чаще сосредотачивают свои цели на мостах, складах боеприпасов и железнодорожном сообщении в южных областях Украины. Цели включают стратегически важную железнодорожную ветку, связывающую Херсон с оккупированным Россией Крымом, чтобы попытаться повлиять на способность России пополнить запасы.

"Русская война против Украины вот-вот войдет в новую фазу, когда самые тяжелые бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, простирающейся юго-западнее Запорожья до Херсона, параллельно реке Днепр", — отмечают в разведке Британии.

Напомним, начались 164 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты ведут наступательную операцию Донецкому направлению. Детальнее о ситуациях на фронте по состоянию на утро 6 августа — в возведении Генерального штаба ВСУ.

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