Британская разведка: с июля россияне захватили всего два села, оккупанты продолжают наступление на Бахмут

За последние три месяца армия агрессорки России смогла захватить лишь несколько населенных пунктов. Части 2-го армейского корпуса и пророссийских сил Луганской области, вероятно, зашли в населенные пункты Опытное и Ивангород к югу от города Бахмут.

Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

"Других населённых пунктов, захваченных регулярными российскими или сепаратистскими силами с начала июля, было немного, если они вообще были", — информируют британские разведчики.

Оккупационные войска продолжают наступательные операции на центральном Донбассе. Они хотя очень медленно, но продвигаются вперед. Впрочем, общий оперативный план подрывается давлением Украины на северный и южный фланги, а также острой нехваткой боеприпасов и живой силы", — говорится в сообщении.

В разведке подчеркивают, что российская армия продолжает наступление в Бахмутском районе Донецкой области. В последние несколько дней оккупанты совершили тактическое продвижение. Локальные успехи достигли силы, возглавляемые частной военной компанией "Группа Вагнера". В сводке отмечают: "вагнервцы, вероятно, по-прежнему активно участвуют в боевых действиях в Бахмуте.

По данным британской разведки, Россия, вероятно, рассматривает захват Бахмута как подготовку к наступлению на Краматорско-Славянский городской район, крупнейший в Донецкой области под контролем Украины.

Напомним, ранее разведчики Британии сообщали, что Россия начала использовать в беспилотные летательные аппараты иранского производства по меньшей мере с августа 2022 года. Shahed-136 применила Москва во время широкомасштабной волны ударов 10 октября 2022 года.

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