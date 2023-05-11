Британская разведка сообщила о направлениях главных атак российских окупантов: карта

В четверг, 11 мая, британская разведка обновила карту боевых действий на фронтах российско-украинской войны. Главные усилия окупантов направлены на четырех направлениях в Донецкой области. Украинские бойцы сдерживают давление врага.

Об этом сообщили в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Главные атаки российских захватчиков происходят на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях, где враг концентрирует свои силы. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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Российские оккупанты также пытаются улучшить тактические позиции на Купянском направлении. Наземные удары происходят около городов Купянск и Кременная.

На южном фронте существенные изменения не зафиксированы. В Херсонской и Запорожской областях враг не продвигается, но наносит авиаудары по украинским позициям.

Британская разведка обновила карту боев в Украине по состоянию на 11 мая 2023 года / Фото: Twitter / Министерство обороны Великобритании

Напомним, на Бахмутском направлении ВСУ осуществляют эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не смог удержать давление украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров.

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