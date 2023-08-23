Британская разведка сообщила о трудностях РФ с логистикой в аннексированном Крыму

Российские оккупационные войска после мощных ударов по понтонным мостам на пунктах пропуска "Чонгар" и "Геническиск" вынуждены полагаться на один "длинный" маршрут в вопросе своей логистики во временно аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Минобороны Британии в своем Twitter.

Аналитики подчеркивают, что оккупанты РФ продолжают наводить понтонные переправы на границе юга Украины с оккупированным Крымом.

После мощных ударов, реализованных ВСУ по этим переправам в середине августа, маловероятно, что эта инфраструктура выдержит нагрузку тяжелой техникой и боеприпасами, которые пытается передислоцировать российская армия.

"Там образовались узкие места. Это означает, что российские силы частично полагаются на длинную дорогу через Армянск. Это придает дополнительные трудности логистической сети России на юге", — говорится в сообщении.

Напомним, в ВСУ рассказали о логистических проблемах россиян в Крыму. Так, на полуострове усложнилась логистика, потому что после атак по Крымскому мосту пути поставки перегружены. А для обеспечения военных нужд россияне используют те же направления, что и для гражданских.

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