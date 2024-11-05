За последнюю неделю российские войска захватили несколько населенных пунктов и продвинулись до 9 км в некоторых районах.

На юге Донецкой области российские войска продвинулись на фронте шириной 20 км, для них это направление является приоритетным.

Об этом говорится в строительстве Министерства обороны Великобритании.

В течение недели российские войска захватили контроль над несколькими небольшими населенными пунктами и продвинулись до 9 км в некоторых районах. По данным британской разведки, эти успехи стали возможны после захвата Угледара в начале октября 2024 года.

На юге Донецкой области российские силы взяли город Горняк и заявили о захвате Кураховки. Кроме того, на 15 км юго-восточнее Покровска они захватили Селидово, что повышает угрозу для логистического узла Покровска.

В Министерстве обороны Великобритании отмечают, что Россия сосредотачивается на южном Донецком фронте, что позволяет ей поддерживать выгодное соотношение сил в этом регионе. Несмотря на большие потери, российские войска продолжают набирать людей для поддержки своих операций на юге Украины.

Напомним, эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке сообщил, что украинские военные могут быть вынуждены отступить, поскольку российские войска продвинулись с северо-востока к берегам Кураховского водохранилища в Донецкой области. Одновременно оккупанты продвигаются к водохранилищу с юго-запада со стороны Угледара.

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