Британская звезда Стинг с женой отправили в Украину "щедрую финансовую" помощь

Стинг с женой / Associated Press

Также знаменитые супруги оказали гуманитарную помощь.

Британский певец Стинг вместе с женой Труди Стайлер очень переживают из-за войны в Украине.

Так, знаменитые супруги не только словом, но и делом поддерживают украинцев. Как сообщил украинский бизнесмен Андрей Ставницер, Стинг с женой на помощь Украине направили в его благотворительный фонд финансовую и гуманитарную помощь:

"Счастлив сообщить, что мы получили щедрую финансовую помощь от Стинга и Труди Стайлер, его жены, в поддержку нашей работы. Кроме того, семья Стинга отправляет на наш склад в Польше большую партию гуманитарной помощи из Великобритании: медикаменты, еду, одежду, теплые одеяла, необходимые для детей и их мам, которые убегают от конфликта, которые находятся в заложниках у войны", — рассказал Ставницер.

Напомним, что неделю назад Стинг поддержал украинцев песней Russians, написанную им в 1985 году для его дебютного альбома The Dream of the Blue Turtles. Эту композицию музыкант не исполнял многие годы.

Также Стинг заявил, что больше не будет давать концерты для российских олигархов.

Читайте также: