Британские дроны впервые ударили по целям в России: что о них известно – BBC

Пожар на складах Wildberries (иллюстративное фото)

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Беспилотники, разработанные двумя британскими компаниями, впервые использовали для ударов по целям на территории России. Речь идет об атаках на военные и промышленные объекты, в частности, нефтеперерабатывающие предприятия и склады.

Об этом сообщает издание BBC.

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По данным издания, эти беспилотники применяли при масштабных ударах по российским объектам. Среди целей называют нефтеперерабатывающие заводы и склады онлайн-ритейлера Wildberries. Экономический ущерб от атак оценивается более чем в 35 млрд фунтов стерлингов (примерно 48,3 миллиарда долларов США).

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Ранее Украина уже использовала британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по российским целям.

В апреле Министерство обороны Великобритании объявило о передаче Украине десятков тысяч беспилотников, в том числе дальнобойных ударных систем. В этом году Лондон планирует поставить более 150 тысяч дронов, а также системы Stone Cloak для противодействия российской ПВО и недорогие крылатые ракеты.

В британском Минобороны подчеркнули, что продолжат снабжать Украину вооружением, необходимым для защиты от российского вторжения.

Российская сторона ранее также заявляла о применении дронов с британскими компонентами в ходе атаки на территорию РФ. В частности, спикер МИД России Мария Захарова говорила об ударе по топливному составу в Ростовской области.

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Напомним, в ночь на 16 августа в результате масштабной атаки беспилотников в Подмосковье вспыхнули сразу несколько крупных логистических объектов. Среди них состав российского маркетплейса Wildberries в Коледино, который считается крупнейшим логистическим центром компании.

Площадь комплекса составляет около 250 тысяч квадратных метров. После атаки объект получил серьезные повреждения, а его работа была остановлена. В районе Домодедово также произошел пожар на большом логистическом объекте.

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