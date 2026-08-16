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Британские дроны впервые ударили по целям в России: что о них известно – BBC
Беспилотники британского производства впервые применили для ударов по целям на территории России.
Беспилотники, разработанные двумя британскими компаниями, впервые использовали для ударов по целям на территории России. Речь идет об атаках на военные и промышленные объекты, в частности, нефтеперерабатывающие предприятия и склады.
Об этом сообщает издание BBC.
По данным издания, эти беспилотники применяли при масштабных ударах по российским объектам. Среди целей называют нефтеперерабатывающие заводы и склады онлайн-ритейлера Wildberries. Экономический ущерб от атак оценивается более чем в 35 млрд фунтов стерлингов (примерно 48,3 миллиарда долларов США).
Ранее Украина уже использовала британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по российским целям.
В апреле Министерство обороны Великобритании объявило о передаче Украине десятков тысяч беспилотников, в том числе дальнобойных ударных систем. В этом году Лондон планирует поставить более 150 тысяч дронов, а также системы Stone Cloak для противодействия российской ПВО и недорогие крылатые ракеты.
В британском Минобороны подчеркнули, что продолжат снабжать Украину вооружением, необходимым для защиты от российского вторжения.
Российская сторона ранее также заявляла о применении дронов с британскими компонентами в ходе атаки на территорию РФ. В частности, спикер МИД России Мария Захарова говорила об ударе по топливному составу в Ростовской области.
Напомним, в ночь на 16 августа в результате масштабной атаки беспилотников в Подмосковье вспыхнули сразу несколько крупных логистических объектов. Среди них состав российского маркетплейса Wildberries в Коледино, который считается крупнейшим логистическим центром компании.
Площадь комплекса составляет около 250 тысяч квадратных метров. После атаки объект получил серьезные повреждения, а его работа была остановлена. В районе Домодедово также произошел пожар на большом логистическом объекте.