Британские фермеры поддерживают ВСУ: какую помощь получат защитники Украины

Программа "Пикапы для мира" была разработана британскими аграриями.

Фермеры из Шропшира на западе Англии собирают деньги, чтобы отправить пикапы с провизией солдатам на передовую в Украине.

Об этом пишет BBC.

Дэвид Эванс, занимающийся фермерством близ Понтесбери, сказал, что в рамках инициативы под названием "Пикапы для мира" на сегодняшний день было отправлено пять автоколонн и 150 автомобилей. Еще одна колонна отправится в сентябре.

Программа "Пикапы для мира" была разработана фермером из графства Ангусом Марком Лейрдом вместе с Китом Доусоном из Пиблса и Винсом Гиллингемом из Уилтшира.

Эванс отметил, что пожертвования, полученные в Шропшире, будут использованы для покупки ненужных пикапов в фермерских хозяйствах и приведения их в подходящее для эксплуатации состояние.

Эванс рассказал, что автомобили будут перевозить вещи, необходимые украинским солдатам, и после его майского визита с 60 волонтерами он планирует поехать снова в сентябре.

Каждая из подаренных машин может стоить от 5 000 до 10 000 фунтов стерлингов (от 234 тысячи гривен до 468 тысяч), но перед поездкой они должны соответствовать стандартам тестирования Министерства транспорта.

Перед загрузкой их, включая генераторы, еду и одежду, они будут окрашены матовой краской зеленого цвета НАТО.

Затем колонны проедут более 2200 км через Нидерланды, Германию и Польшу, прежде чем пересечь границу с Украиной.

Они используются для транспортировки погибших и раненых солдат с передовой по бездорожью до ожидающих машин скорой помощи.

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