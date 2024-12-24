Британские инструкторы могут тренировать украинских солдат на западе Украины – The Times

До начала войны британские инструкторы проводили обучение украинских военных на западе Украины. По данным издания, небольшое количество британских военных медиков все еще работает в Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил возможность размещения британских военных на мероприятии Украины для проведения учений украинских солдат.

Об этом сообщает The Times.

В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Стармер выразил поддержку инициативе по обучению украинских военных непосредственно на территории Украины. Он подчеркнул важность этого шага для усиления обороноспособности страны.

Ранее, в рамках операции "Интерфлекс", более 51 тысячи украинских солдат уже прошли тренировки в Великобритании. Однако, как отмечает The Times, перевозка военных в Великобританию нуждается в сложной логистике, что усложняет процесс обучения.

“Есть опасения, что украинцы избегают призыва из-за недоверия к уровню подготовки или оборудования перед отправкой на передовую. Проведение учений непосредственно на территории Украины может снизить эти страхи и мотивировать больше людей присоединяться к военной службе", – говорится в материале.

До начала войны британские инструкторы проводили обучение украинских военных на западе Украины. По данным издания, небольшое количество британских военных медиков все еще работает в Украине.

Напомним, что между Украиной и Великобританией готовится 100-летнее соглашение. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о содержательном телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которого были обсуждены важные вопросы оборонной, политической и экономической поддержки Украины со стороны Великобритании.