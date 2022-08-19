Британские разведчики объяснили, почему Россия ежедневно мощно обстреливает Харьков

Российская армия ежедневно обстреливает Харьков, потому что пытается удержать на этом направлении украинские силы.

Город находится в 15 км от линии фронта. Харьков остается в радиусе действия большинства видов русской артиллерии. Именно поэтому залповые ракетные установки и в целом неточное местное оружие повлекли за собой разорение в значительных частях города.

Об этом сообщают в разведке Министерства обороны Великобритании.

"Хотя линия фронта в этом секторе едва сдвинулась с мая, второй город Украины был одним из самых обстреливаемых с начала вторжения – когда российские силы, вероятно, планировали достичь его окрестностей за 24 часа", – говорится в сообщении.

В разведке Британии подчеркивают, что оккупационные российские войска сравнительно незначительно удерживают Харьковское направление. Впрочем, они продолжают проводить локальные рейды и обстрелы украинских сил.

"Вероятно, они пытаются заставить Украину удерживать значительные силы на этом фронте, чтобы предотвратить использование их как силы для контратаки где-либо", — подчеркивают британские разведчики.

Как сообщалось, за последние несколько суток россияне мощно обстреливают Харьков. Украинская армия могла бы заставить Россию прекратить обстрелы Харькова, однако существует одно огромное "но", говорит военный эксперт Олег Жданов. Дело в том, что близость города к границе дает возможность русским обстреливать его со своей территории.

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