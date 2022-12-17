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Британские разведчики объяснили, почему россияне не запускают беспилотники из Крыма

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
628
Время на прочтение
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Британские разведчики объяснили, почему россияне не запускают беспилотники из Крыма

Фото: Associated Press

Москва боится уязвимости полуострова.

В последние дни российская армия атаковала критическую инфраструктуру Украины, в том числе иранскими беспилотниками, которые запускали из Краснодарского края России. В то же время оккупанты перестали совершать атаки дронами из аннексированного Крыма.

Об этом сообщили в Минобороне Великобритании в Twitter.

Британские разведчики отмечают, что РФ обычно запускала Shahed из Крыма, но в последние атаки беспилотники запускали с российской территории. Москва боится уязвимости оккупированного полуострова, считают в разведке.

"Изменение места запуска, вероятно, связано с беспокойством России по поводу уязвимости Крыма, но это также удобно для пополнения запасов с вероятной точки прибытия оружия в Россию, в Астрахань", — отмечают в британском Минобороны.

Напомним, 16 декабря оккупанты нанесли массированный удар по Украине ракетами. Вражеская армия не применяла иранские беспилотники. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что россияне не использовали дроны, потому что наша ПВО отработала алгоритм их уничтожения.

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Дата публикации
Просмотры
628
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