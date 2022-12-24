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Британские разведчики объяснили, почему российская армия прекратила наступательные операции

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Британские разведчики объяснили, почему российская армия прекратила наступательные операции

Фото: Associated Press

РФ не смогла нарастить требуемое количество боеприпасов.

Армия агрессорки России усилилась десятками тысяч новых резервистов. Хотя нехватку военных кадров удалось немного сократить, но нехватка боеприпасов остается ключевым сдерживающим фактором для наступательных операций врага.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Вероятно, из-за ограниченного наличия крылатых ракет Москва также ограничила свои дальнобойные ракетные удары по украинской инфраструктуре – примерно раз в неделю.

По данным разведки, России вряд ли удалось увеличить запасы артиллерийских боеприпасов настолько, чтобы можно было проводить крупномасштабные наступательные операции.

"Уязвимость нынешней оперативной схемы России состоит в том, что даже простое ведение оборонных операций вдоль протяженной линии фронта требует значительного ежедневного расхода снарядов и ракет", — отмечают в британском Минобороны.

Напомним, за прошедшие сутки   ВСУ   отразили ряд атак оккупантов у Бахмута и Марьинки. Также армия России нанесла три ракетных и десять авиационных ударов, а также 62 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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Дата публикации
Просмотры
1612
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