Британские разведчики рассказали, как россияне пытаются сдержать контрнаступление ВСУ

Оккупанты увеличили количество вылетов тактической боевой авиации.
В последние две недели российские оккупационные войска увеличили количество вылетов тактической боевой авиации. Особенно на юге Украины – на фоне контрнаступления ВСУ.
Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.
Разведчики подчеркивают, что такие действия оккупантов РФ почти наверняка стали ответом на наступательные операции Сил обороны Украины. Ведь воздушно-космические силы России пытаются поддержать наземные войска ударами с воздуха.
"С начала вторжения юг Украины часто было разрешено для российских воздушных операций по сравнению с другими участками фронта. За последний год Воздушно-космические силы (РФ — Ред.) расширили применение оружия класса "воздух-земля", например планирующие бомбы, позволяющие штурмовикам находиться на значительном расстоянии от целей", — говорится в отчете.
Несмотря на активизацию врага, отмечают специалисты, нынешнее количество вылетов российской авиации все же остается значительно ниже, чем в начале войны. Тогда пик достигал 300 раз в день.
Как сообщали аналитики американского Института изучения войны, ВСУ контрнаступает по меньшей мере на трех направлениях. По данным ISW, с начала контрнаступательных операций украинские военные освободили более 100 квадратных километров территории.
Читайте также:
- В Воздушных силах рассказали о количестве сбитых ночью ракет и дронов, а также целях россиян
- Потери россиян перевалили за 217 тысяч: Генштаб обновил данные
- Контрнаступление ВСУ: в Генштабе отчитались, сколько территорий уже удалось освободить от оккупантов