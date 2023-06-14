Британские разведчики рассказали, как россияне пытаются сдержать контрнаступление ВСУ

В последние две недели российские оккупационные войска увеличили количество вылетов тактической боевой авиации. Особенно на юге Украины – на фоне контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.

Разведчики подчеркивают, что такие действия оккупантов РФ почти наверняка стали ответом на наступательные операции Сил обороны Украины. Ведь воздушно-космические силы России пытаются поддержать наземные войска ударами с воздуха.

"С начала вторжения юг Украины часто было разрешено для российских воздушных операций по сравнению с другими участками фронта. За последний год Воздушно-космические силы (РФ — Ред.) расширили применение оружия класса "воздух-земля", например планирующие бомбы, позволяющие штурмовикам находиться на значительном расстоянии от целей", — говорится в отчете.

Несмотря на активизацию врага, отмечают специалисты, нынешнее количество вылетов российской авиации все же остается значительно ниже, чем в начале войны. Тогда пик достигал 300 раз в день.

Как сообщали аналитики американского Института изучения войны, ВСУ контрнаступает по меньшей мере на трех направлениях. По данным ISW, с начала контрнаступательных операций украинские военные освободили более 100 квадратных километров территории.

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