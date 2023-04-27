Британские разведчики сообщают об опасности на Запорожской АЭС: что известно

В марте российские военные установили боевые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести корпусов реакторов Запорожской атомной электростанции во временно захваченном Энергодаре.

Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.

На опубликованном снимке со спутника видно, что российские оборонные позиции построены из мешков с песком и расположены на корпусах реакторов. Разведчики отмечают: хоть РФ контролирует ЗАЭС с марта 2022-го, но это первый признак того, что здания реакторов учитываются при планировании тактической обороны.

"Россия, вероятно, построила эти позиции, поскольку ее все больше беспокоят перспективы большого наступления Украины", – говорится в отчете.

Запорожская Nuclear Power Plant: Российские дефисивные позиции, построенные из веток на реакционном строительстве pic.twitter.com/bBdjzdKq2s — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 27 апреля 2023

По данным британской разведки, именно этот шаг увеличивает вероятность повреждения систем безопасности атомной электростанции, если вокруг будут отбываться боевые действия.

"Однако прямое катастрофическое повреждение реакторов маловероятно при вероятных сценариях с использованием пехотного оружия, поскольку конструкции очень сильно укреплены", — добавляют в Минобороны Британии.

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что обнаружено повреждение энергоблока Запорожской АЭС. По его словам, представители организации, присутствующие на украинской ЗАЭС, слышали обстрелы почти каждый день в течение последней недели. Им даже пришлось укрыться на площадке из-за потенциальной опасности в связи с боевыми действиями в регионе.

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