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Британские разведчики сообщают об опасности на Запорожской АЭС: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Британские разведчики сообщают об опасности на Запорожской АЭС: что известно

Фото: Энергоатом

Оккупанты создали позиции на крышах реакторов.

В марте российские военные установили боевые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести корпусов реакторов Запорожской атомной электростанции во временно захваченном Энергодаре.

Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.

На опубликованном снимке со спутника видно, что российские оборонные позиции построены из мешков с песком и расположены на корпусах реакторов. Разведчики отмечают: хоть РФ контролирует ЗАЭС с марта 2022-го, но это первый признак того, что здания реакторов учитываются при планировании тактической обороны.

"Россия, вероятно, построила эти позиции, поскольку ее все больше беспокоят перспективы большого наступления Украины", – говорится в отчете.

По данным британской разведки, именно этот шаг увеличивает вероятность повреждения систем безопасности атомной электростанции, если вокруг будут отбываться боевые действия.

"Однако прямое катастрофическое повреждение реакторов маловероятно при вероятных сценариях с использованием пехотного оружия, поскольку конструкции очень сильно укреплены", — добавляют в Минобороны Британии.

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что обнаружено повреждение энергоблока Запорожской АЭС. По его словам, представители организации, присутствующие на украинской ЗАЭС, слышали обстрелы почти каждый день в течение последней недели. Им даже пришлось укрыться на площадке из-за потенциальной опасности в связи с боевыми действиями в регионе.

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Дата публикации
Просмотры
981
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