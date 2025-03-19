Британские спецподразделения готовятся к возможной миротворческой миссии в Украине

Два высокопоставленных военных источника подтвердили, что правительство Великобритании поручило командованию спецподразделений подготовиться к возможному развертыванию в Украине.

Британские силы специального назначения находятся в состоянии повышенной готовности к возможному участию в миротворческой миссии в Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня.

Об этом сообщает The i Paper со ссылкой на источники в военных структурах.

Подготовка к развертыванию

Два высокопоставленных военных источника подтвердили, что правительство Великобритании поручило командованию спецподразделений подготовиться к возможному развертыванию в Украине. Директивы о мобилизации поступили в Постоянный объединенный штаб (PJHQ), координирующий военное планирование.

В частности, приказы относятся не только к регулярному личному составу, но и к резервистам, которых также могут привлечь к миссии. Основная цель – обеспечить полную боевую готовность военной техники и персонала в ожидании окончательного решения об отправке.

Роль спецподразделений в миссии

Эксперты военных исследований считают, что хотя спецназовцы традиционно не являются миротворческими силами, их мобильность, навыки разведки и контрразведывательные возможности делают их идеальным выбором для такой миссии.

Марк Вайс, профессор международной безопасности Университета Ланкастера, отмечает:

"Это будет не классическая миротворческая миссия, а скорее механизм контроля над соблюдением условий прекращения огня. Британские спецподразделения могут эффективно действовать в нестабильной среде, оперативно реагируя на любые угрозы".

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Также эксперты отмечают, что специальные войска могут быть вовлечены в разведку, сопровождение дипломатических миссий, мониторинг ситуации и защиту критической инфраструктуры.

Контекст переговоров о прекращении огня

Британия активно участвует в международных переговорах по урегулированию конфликта в Украине. После встречи британского премьера Кира Стармера с европейскими лидерами было подтверждено формирование так называемой "коалиции желающих", направленной на обеспечение контроля за выполнением соглашения о прекращении огня.

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По данным The i Paper, на местах может быть развернуто до 10 000 военных, хотя первоначально речь шла о численности в 30 000. Ожидается, что основная ставка будет сделана на использование высокотехнологичных систем мониторинга, разведки и беспилотных технологий.

Вопрос об участии Великобритании в миротворческой миссии продолжает активно обсуждаться и окончательное решение будет зависеть от развития ситуации в Украине и результатов переговоров между сторонами.

Напомним, на состоявшемся в субботу, 15 марта, на виртуальном заседании "коалиции желающих" были обсуждены планы по размещению в Украине западных миротворческих сил численностью более 10 000 военнослужащих.