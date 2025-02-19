Британские Typhoon могут патрулировать небо Украины после окончания войны – The Times

Британская миссия воздушного патрулирования может быть создана по образцу миссий НАТО, уже действующих в Балтийских странах.

Великобритания готова отправить истребители Typhoon для контроля в небе над Украиной, чтобы помочь обеспечить мир. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не примет введения в Украину войск НАТО в рамках какого-либо мирного соглашения.

Об этом пишет The Times.

После переговоров США и России 18 февраля в Саудовской Аравии по поводу завершения войны без участия ни одной европейской страны Лавров поставил под сомнение планы миротворческих сил под руководством Европы в Украине.

"Появление войск из стран НАТО под иностранным флагом, флагом Европейского Союза или национальным флагом является неприемлемым", — сказал глава МИД России.

Военный чиновник за пределами Британии сообщил изданию, что это просто позиция России после "первого раунда".

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Британские министры обсудили пути обеспечения гарантий безопасности Украине без необходимости большого количества войск на земле. Британские Typhoon могут помочь сохранить мир в Украине. Если Россия откажется от возражений, Британии будет легче поставлять истребители, чем наземные войска.

Высокопоставленный чиновник из британского правительства сообщил, что миссия "воздушной полиции" будет иметь смысл, хотя для значительного количества самолетов будут необходимы системы ПВО для их защиты.

Теоретически, десятки истребителей Typhoon могли бы находиться в состоянии боевой готовности на случай любых российских атак, в то время как меньший миротворческий контингент из военных Великобритании и других европейских стран обеспечивал бы защиту на земле.

Один из источников намекнул, что трансграничные атаки могли бы отслеживаться с помощью передовых технологий, а не наземных сил. Хотя непонятно, как это смогло бы сдержать президента России Владимира Путина от нарушения любого соглашения.

Растет обеспокоенность тем, что одной только Европе будет трудно поднять достаточно большие наземные силы, чтобы с ними патрулировать 1126-километровую границу Украины с Россией, даже если Москва на это согласится.

Президент Украины Владимир Зеленский последовательно настаивает на членстве страны в НАТО как единственном способе гарантировать ее суверенитет и независимость от обладающего ядерным оружием соседа.

Советник по национальной безопасности США Майк Уолц заявил журналистам в Эр-Рияде, что война должна быть завершена на постоянной основе, и это будет предусматривать переговоры по территориям. В свою очередь министр обороны страны Джон Хили отметил, что только США могут остановить Путина от повторного нападения на Украину.

"В конце концов, только США могут обеспечить сдерживание Путина, которое не позволит ему снова атаковать, и сейчас идет разработка деталей этого процесса", – сказал глава Пентагона.

Его слова перекликаются с заявлениями британского премьер-министра Кира Стармера и соответствуют позиции союзников по НАТО, которые считают, что любая миротворческая миссия потребует определенного "привлечения" США. На следующей неделе Стармер отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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Зеленский также подчеркнул, что Европа не может обеспечить безопасность Украины без Америки, поскольку имеет слишком мало войск, чтобы создать реальную угрозу для Путина. Он заявил, что для обеспечения мира в Украине может потребоваться 110 тыс. иностранных военных – на самом деле, для этого понадобится втрое большее количество, чтобы обеспечить ротацию персонала.

По данным The Washington Post, ЕС рассматривает значительно меньшую численность войск – от 25 тыс. до 30 тыс. – в качестве части потенциального соглашения о прекращении огня. Однако украинский военный источник заявил, что такое количество войск – это "ничего" для более чем 1100-километровой сухопутной границы с Россией.

Британская миссия воздушного патрулирования может быть создана по образцу миссий НАТО, уже действующих в Балтийских странах. Источник в Королевских ВВС отметил, что такой вариант более вероятен, чем введение бесполетной зоны. Самолеты могут быть размещены в Польше.

Обсуждения находятся на начальной стадии, однако источник заявил: "Мы готовы выполнять любые приказы".

Миссия воздушного патрулирования будет предусматривать, что самолеты будут "вооружены до зубов и готовы к немедленному взлету".

Внедрение бесполетной зоны требовало бы патрулирования воздушного пространства круглосуточно.

Напомним, Стармер стал первым европейским лидером, заявившим, что готов ввести миротворческие войска в Украину. По его словам, пока рано говорить о количестве миротворческих войск, которые Британия готова развернуть.