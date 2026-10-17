Британские военные готовятся к возможной миссии в Украине: что будут отрабатывать в Польше

Британские военные

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Сотни британских военных в следующем месяце отправятся в Польшу, чтобы принять участие в учениях по подготовке к потенциальной послевоенной миссии в Украине.

Как пишет The Times , в маневрах также примут участие военные из Франции, Германии и Польши. Всего к учениям планируют привлечь не менее 1,5 тысяч военнослужащих.

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Во время учений союзники будут отрабатывать опрокидывание войск и логистическое обеспечение. Сценарий предусматривает ситуацию, когда после достижения прекращения огня европейские силы могут быть развернуты в Украине как элемент сдерживания России.

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По данным издания, соответствующие планы связаны с договоренностями так называемой коалиции желающих. Идея состоит в том, чтобы заранее проверить, насколько быстро европейские страны смогут организовать перемещение персонала, техники и необходимых запасов.

Министр обороны Великобритании Вес Стритинг заявил, что обучение должно подготовить союзников к поддержке военной подготовки и послевоенного восстановления Украины.

В то же время речь идет именно о подготовке к возможному сценарию после прекращения огня, а не об объявлении решения по отправке британских войск в Украину сейчас.

Напомним, что ранее Великобритания предупредила США о последствиях уступок России: чем это грозит миру

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