ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
158
Время на прочтение
1 мин

Британский аналитик назвал ключевое условие преимущества Украины в войне

По его словам, переломным моментом в войне может стать самое поражение России на поле боя.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Как Украина может получить преимущество в войне

Как Украина может получить преимущество в войне? / © Associated Press

Украина сможет получить преимущество в войне, если получит больше оружия и сможет интегрировать его по стандартам западных армий.

Такое мнение озвучил военный аналитик Майкл Кларк в эфире Sky News.

"Им нужно было бы получить больше оружия и интегрировать его таким образом, как это делают западные армии", - пояснил Кларк, отметив, что именно это Украина пыталась сделать в 2023 году, но реализовать не смогла.

По его словам, переломным моментом в войне может стать самое поражение России на поле боя.

"Больше всего повлияет на российское мышление - это проигрыш на поле боя", - считает эксперт.

Кларк отмечает, что военные неудачи РФ могут иметь серьезные политические последствия, изменив представления россиян о том, чего их армия способна достичь в Украине.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
158
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie