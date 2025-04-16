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Британский аналитик назвал ключевое условие преимущества Украины в войне
По его словам, переломным моментом в войне может стать самое поражение России на поле боя.
Украина сможет получить преимущество в войне, если получит больше оружия и сможет интегрировать его по стандартам западных армий.
Такое мнение озвучил военный аналитик Майкл Кларк в эфире Sky News.
"Им нужно было бы получить больше оружия и интегрировать его таким образом, как это делают западные армии", - пояснил Кларк, отметив, что именно это Украина пыталась сделать в 2023 году, но реализовать не смогла.
По его словам, переломным моментом в войне может стать самое поражение России на поле боя.
"Больше всего повлияет на российское мышление - это проигрыш на поле боя", - считает эксперт.
Кларк отмечает, что военные неудачи РФ могут иметь серьезные политические последствия, изменив представления россиян о том, чего их армия способна достичь в Украине.