Британский аналитик объяснил, почему контрнаступление ВСУ пока не такое "впечатляющее"

Украина сильно зависит от Запада по оружию и боеприпасам, объясняет эксперт.

Военный аналитик Шон Белл объяснил, почему украинское контрнаступление оказалось пока не таким "впечатляющим", как этого ожидали на Западе.

Об этом информирует SkyNews.

Эксперт заявил, что президент Владимир Зеленский и украинские военные оказались невероятно устойчивыми против того, что должно — по крайней мере, на бумаге — быть значительно превосходящими российскими силами. Лучше оснащенная и с многочисленным преимуществом Россия могла рассчитывать, что сметет украинское сопротивление и подчинит всю страну за считанные недели.

"Вместо этого Украина смогла остановить незаконное российское вторжение и за последний год оттеснила Россию с примерно 50% территории, которую она когда-то удерживала", — отметил Белл.

Эксперт пояснил, что Украина сильно зависит от Запада по оружию и боеприпасам.

"Сначала Запад предоставлял только оборонное оружие, например противотанковые ракеты, чтобы помочь Украине, но со временем постепенно появилась уверенность, что Украина не будет использовать свое оружие на российской территории и рисковать эскалацией и распространением конфликта", — отметил эксперт.

Президент Зеленский провел эффективную кампанию, чтобы обеспечить украинским военным современными видами западного оружия для поддержки долгожданного украинского контрнаступления, но это создало на Западе "атмосферу ожидания" скорой и решающей победы Украины.

Эксперт заявил, что широкое освещение в прессе дипломатических усилий Зеленского означало, что у России было время подготовить защиту от любого большого наступления Украины, они установили сотни километров эшелонированной обороны, включая противотанковые рвы, так называемые "зубы дракона" и мины.

"Как правило, силы, находящиеся в наступлении, в целом понесут потери в три раза больше, чем силы, находящиеся в обороне, а Украине нужно будет быть очень осторожной, чтобы не быть втянутой в изнурительную битву, способствующую врагу", — отметил Белл.

Эксперт пояснил, что украинское контрнаступление будет действовать поэтапно:

Первый этап контрнаступления был формирующим – это удары по российским линиям материально-технического снабжения, нефтехранилищам и путям снабжения (железной дороги).

Следующим этапом было исследование – испытание русской обороны для выявления слабых мест, которые можно использовать.

Это фаза, которую мы сейчас наблюдаем.

Эта фаза также будет включать в себя обман, чтобы заставить Россию направить свои резервные силы для поддержки одного участка линии фронта, тогда как Украина сможет это использовать в своих интересах на другом.

Кроме того, эксперт заявил, что попытка государственного переворота Евгения Пригожина вполне может повлиять на диспозицию российских войск, поскольку вероятно, что Владимир Путин захочет укрепить внутреннюю безопасность, что опять-таки может подорвать устойчивость развернутых сил в Украине.

"Следовательно, прогресс не будет быстрым — как заявлял председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, это будет медленно и изнурительно", — сказал Белл.

Он также подчеркнул, что это контрнаступление важно для Украины, поскольку западная поддержка не является неограниченной, и существуют ограниченные поставки высокотехнологичного оружия.

Украинское военное руководство знает, что терпение может себя оправдать, поэтому украинцы не хотят использовать основную часть своих наступательных возможностей, пока не придет подходящее время.

"Но это первый залп, и, безусловно, впереди будет больше", — добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел расширенное заседание Ставки. Два часа проходили обсуждения основных вызовов: защита Запорожской АЭС, ситуация на фронте и производство техники.

Кроме того, мы ранее информировали, что армия РФ пытается переломить ход войны, угрожая взорвать ЗАЭС.

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