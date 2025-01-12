Британский эксминистр обороны критиковал Зеленского за нежелание мобилизовать 18-летних

Бывший министр добавил, что украинский подход к мобилизации всегда оставлял для него вопросы, поскольку, по его словам, в Украине не было массового призыва.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказал мнение, что Украина должна была бы провести более широкую мобилизацию населения для более эффективного противостояния российской агрессии.

Об этом он заявил в подкасте Leading.

Уоллес отметил, что не понимает решение президента Владимира Зеленского не мобилизовать 18-летних мужчин. Он сравнил текущую ситуацию со Второй мировой войной:

"В 1939 году мы мобилизовали мужчин, а в 1941 году – женщин. Если враг хочет тебя уничтожить, как это было в случае с Адольфом Гитлером, почему мы не мобилизуемся?”.

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Бывший министр добавил, что украинский подход к мобилизации всегда оставлял для него вопросы, поскольку, по его словам, в Украине не было массового призыва.

По мнению эксминистра, Украина должна была организовать более масштабную мобилизацию и обратиться в европейские страны с просьбой помочь в подготовке мобилизованных. Он убежден, что это не сложная задача.

По словам Воллеса, после обучения в Европе украинские военные могли бы возвращаться в гражданскую жизнь, но оставаться готовыми к повторному призыву в случае необходимости.

Напомним, что, по мнению сержанта 24 ОМШБ "Айдар" Александра Колыма, оптимальный возраст для мобилизации в Украине от 22 лет. Ведь военные старше 50 лет тяжело выдерживают нагрузку.