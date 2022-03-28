Британский генерал: "Российские военные действия в Украине — просто позор для профессии военного"

Планы Путина провалились.

Генерал-лейтенант Ричард Даннат, возглавлявший Генеральный штаб Вооруженных сил Великобритании в 2006-2009 годах, а также советник премьера Дэвида Кэмерона заявил, что боевой план Владимира Путина в Украине был обречен на провал.

Об этом пишет Daily Mail.

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Начальная путинская стратегия вторжения — трехсторонняя атака к югу от границы с Беларусью в Киев, к северу от Крыма в сторону Донбасса и общая атака на запад — была слишком амбициозной и требовательной к ресурсам.

“В случае вторжения России в Украину план был обречен еще до того, как достигнут первый контакт. Российские военные действия в Украине были плачевными — просто стыд для военной профессии ”, — говорит генерал.

Неудивительно, что министр обороны России Сергей Шойгу исчез из виду общественности, сославшись на "проблемы с сердцем". И, видимо, есть еще несколько высокопоставленных офицеров, которые со страхом ждут очередного звонка из Кремля, отметил генерал.

По состоянию на 26 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 16 400 человек.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 31-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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