Британский генерал спрогнозировал, в каком году закончится война в Украине и при каких условиях

Для выхода к морю ВСУ предстоит пройти еще три линии обороны российских захватчиков

Украине необходимо время до середины июня 2024 года, чтобы восстановить мощные военно-воздушные силы. В ходе нынешнего контрнаступления ВСУ не вытеснят Россию.

Соответствующее заявление сделал британский генерал Ричард Берронс, ранее командовавший Объединенными силами королевства, пишет Financial Times.

По его словам, при усилении западной поддержки, ВСУ могут одержать победу в войне над российскими оккупантами до 2025 года.

"Нынешнее контрнаступление Украины не вытеснит Россию — хотя никто этого и не ожидал. Маловероятно также сокращение площади оккупации вдвое до наступления зимы, что могло бы быть одной из наиболее оптимистичных целей", — сказал он.

Генерал отмечает, что до выхода к морю ВСУ предстоит пройти еще три линии обороны российских захватчиков. Впрочем, это маловероятно осуществить до конца 2023 года.

"У Украины достаточно ПВО, чтобы прикрыть лишь около трети территории страны. Вопрос нехватки артиллерийских боеприпасов был решен только временно — за счет поставок кассетных снарядов США. Украине понадобится время до середины 2024 года, чтобы восстановить мощные военно-воздушные силы", — считает Берронс.

Он подчеркнул, что сейчас Киев должен хранить резервы.

"Было бы катастрофой разрешить потому, что осталось от 10-го корпуса, незадействованного резерва Украины, быть разбитым на куски на российской обороне из-за спешных сроков", — пояснил он.

Отметим, что в Кремле не надеялись, что ВСУ смогут прорвать первую линию обороны на южном направлении. На строительство этих укреплений оккупанты потратили 60% своего времени и ресурсов, две другие линии обороны защищены значительно слабее.

Читайте также: