Британский министр обороны Уоллес дал неутешительный прогноз по войне в Украине

Вместе с тем, отмечает министр, Киев будет иметь мощную поддержку международного сообщества.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказал мнение о том, что война агрессора России в Украине, вероятно, не завершится в 2023-м, а может продолжаться еще в 2024-м. Мол, Кремль легко не уступит свои захватнические планы.

Такое мнение глава британского Минобороны высказал в комментарии The New York Times.

По словам Уоллеса, важно реально смотреть на текущее состояние событий. Ведь страна-агрессорка Россия не покажется просто так.

"Я также считаю, что мы должны быть реалистами: не будет того момента, когда Россия рухнет", — подчеркнул министр.

Вместе с тем, считает глава Минобороны Британии, у Киева будет мощная поддержка в течение следующих двух лет.

"Я настроен оптимистично, что между этим и следующим годами, я думаю, что Украина продолжит импульс и сильную позицию", — сказал Воллес.

Напомним, в секретных документах Пентагона СМИ нашли дату начала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он ожидается 30 апреля. Отмечается, что Киев делилась с Вашингтоном не всеми деталями контрнаступления, поэтому вполне вероятно, что дата будет перенесена.

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