В начавшейся Россией войне против Украины ключевую роль играет Курское направление. Если армия страны-агрессорки не сможет вернуть контроль над Курщиной к инаугурации президента США Дональда Трампа, то позиции "фюрера" Владимира Путина значительно ослабеют.

Об этом заявил полковник в отставке британской армии Гэмиш де Бреттон-Гордон в комментарии для " 24 Канала ".

По его словам, потеря Курщины стала серьезным ударом для Кремля. Эксперт отмечает: Путин, делавший ставку на возвращение Курска, теперь вынужден отступать и искать выход из сложной ситуации.

Одним из доказательств этого, говорит Гемиш де Бреттон-Гордон, полное уничтожение ВСУ российской 810-й бригады морской пехоты, которую захватчики были вынуждены передислоцировать. Это создает пробелы в обороне, которые украинская армия может эффективно использовать.

"Неспособность уволить эту область – еще один серьезный удар по позициям и властям Путина. Если он не сможет вернуть себе Курскую область к моменту, когда президент США Трамп придет к власти, он снова окажется в невыгодном положении", – сказал полковник британской армии в отставке. .

Вместе с тем Гемиш де Бреттон-Гордон отмечает, что украинские Силы обороны четко понимают стратегическое значение Курского направления и существенно усилили этот район. По оценке британца, за последние дни и недели ВСУ удалось добиться значительных успехов на этом фронте.

"Курск здесь является ключевым. На данный момент украинские военные находятся на передовой в Курске. Нет никаких признаков, что это изменится в ближайшее время", – считает Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Напомним, 5 января 2025 года ВСУ начали новое наступление в Курской области. Военный эксперт Иван Ступак отмечает, что важно быть реалистами по поводу ожиданий, поскольку силы украинских военных на этом направлении ограничены.

Между тем, OSINT-аналитик с псевдонимом Def Mon сообщил, что в течение первого дня нового наступления в Курской области украинские Вооруженные силы могли пройти с боями 2,7 км.

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