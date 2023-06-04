Британский полковник озвучил самую большую опасность, которую РФ может использовать в войне против Украины

Британский полковник убежден, что сейчас украинским войскам следует делать все для того, чтобы оккупанты не имели возможности отдохнуть и восстановиться.

Чем дольше Украина будет медлить с наступлением, тем больше возможностей будет у неприятеля заняться собственным усилением. Отсрочка времени играет на руку русской армии.

Такое мнение высказал британский полковник Глен Грант, передает "Эспрессо".

Грант считает, что солдаты регулярной армии РФ "постоянно становятся лучше". В частности, они смогли извлечь уроки и меняться быстрее, чем украинские войска, что очень тревожно".

"В начале войны человеческие ресурсы регулярной армии России оставляли желать лучшего. Но сейчас, похоже, происходит то, что российская армия усваивает уроки и совершенствуется. Они все еще используют призывников и других в качестве пушечного мяса", — отметил он.

Также по словам полковника, даже старая техника в руках россиян может нанести значительную беду. Несмотря на это, эксперт подчеркивает, что помимо дефицита вооружения, Россию ожидает еще и дефицит специалистов.

"Если Украина сможет держать их под своим давлением, они лучше не станут. Самое опасное для Украины – давать России время. Ведь каждый раз, когда вы даете России время, они становятся лучше", – подчеркнул Грант.

Британский полковник убежден, что сейчас украинским войскам следует делать все для того, чтобы оккупанты не имели возможности отдохнуть и восстановиться. Для последнего у них все необходимое – много техники и людей.

"Конечно же, вопрос заключается в том, какая это техника и, какого толка это военные. Впрочем, следует понимать, что опасен кто-либо. Ведь даже самый неумелый российский боец – это по меньшей мере израсходованные патроны, которые могли бы спасти наших защитников от реальной". угрозы". – резюмировал Грант.

Между тем в Минобороны сообщили, что н амиры Украины по контрнаступлению против российских оккупантов идут по плану , несмотря на мощную волну ракетных и беспилотных атак по всей стране в последние недели.