Британский полковник назвал стратегическую ошибку россиян и спрогнозировал тактику оккупантов на август

Атака на города Украины – это стратегическая ошибка России. Использование россиянами ракет и снарядов для нападения на города лишь усиливает бдительность и внимание мира к военным действиям на территории Украины.

Об этом рассказал британский военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант в эфире Эспрессо.

"Использование ракет и снарядов для нападения на украинские города я считаю контрпродуктивным. Подобное было во время Второй мировой войны, а именно, когда бомбили Лондон. Мы потеряли тогда огромное количество людей. Ковентри немцы вообще сравняли с землей за одну ночь. Но это еще больше закалило народ и придало ему решимости. Я думаю, что так есть и в Украине. Вы видите, что люди по всей стране становятся ментально сильнее в борьбе с Россией", — отметил он.

Британский полковник подчеркнул, что атака на города – это стратегическая ошибка россиян, что только усиливает бдительность и внимание к военным действиям на территории Украины.

"Все совсем не так, как было 2014-2015 годах, когда о войне забывали и на западе страны даже не чувствовали, что идет война. Но теперь это знают все, привкус войны чувствуют и во Львове. Действуя согласно этой доктрине, Россия только укрепила украинскую нацию", — сказал он.

По его словам, в течение августа россияне будут пытаться продолжать истощать ВСУ.

"Сжигать и уничтожать как можно больше техники и боеприпасов. Они нацелены одержать победу над Украиной количеством и массовостью, вот на что направлены все их усилия", — резюмировал Грант.

Напомним, Волкер заявил, что война в Украине будет продолжаться и весной, и летом 2023 года.

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