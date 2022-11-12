Британский полковник оценил готовность русской армии к зимним боям

Путин будет пытаться выиграть время, поскольку его армия зимой будет самой слабой.

Вооруженные силы Украины имеют шансы дожать врага в ближайшие месяцы, если будут воевать "должным образом". Солдаты российской армии не готовы к боевым действиям при морозах -10...-15.

Такое мнение высказал британский военный эксперт полковник Глен Грант на телеканале "Еспресо".

По его словам, зимой украинские Вооруженные силы будут сильнее по сравнению с российской армией.

“Я волнуюсь за то, чтобы ВСУ зимой не перестали воевать должным образом. Потому что именно зимой путинская армия будет самой слабой, потому что орки и солдаты зомби-апокалипсиса не будут воевать, когда на улице минус 10 или минус 15", — отметил Грант.

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По его мнению, Путин будет пытаться выиграть время в надежде к весне собрать большую военную мощь.

“Мы не можем дать им время на подготовку большего количества людей, большего количества техники, время на получение оборудования из Северной Кореи, ведь у Северной Кореи есть миллионная армия, а это значит, что у них есть много оборудования, которое они могут передать России. Поэтому мы не должны допустить, чтобы у них было это время. Сейчас время имеет решающее значение и Путину хорошо об этом известно”, — подытожил эксперт.

Напомним, американские и британские генералы считают, что российские солдаты могут столкнуться с сложными условиями зимой на территории Украины.

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