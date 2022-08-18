Британский полковник предупреждает Украину о вероятном предательстве Запада, которое позволит Путину выиграть войну

Зимой западные партнеры могут предать Украину, поскольку российский диктатор Владимир Путин в очередной раз прибегнет к газовому шантажу.

Украина имеет всего три месяца, чтобы предотвратить возможное предательство и не позволить армии Путина выиграть войну.

Такое мнение высказал бывший командующий британской армией полковник Ричард Кэмп, пишет The Telegraph.

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Он считает, что война может перейти в фазу "глубокой заморозки", а страны-союзники Украины начнут давить на президента Владимира Зеленского.

"В то время как европейцы слепо утоляли свой голод по дешевой российской энергии, Путин годами готовил для них стратегическую ловушку. Его финансирование, дезинформация и агенты влияния в экологическом движении увеличили зависимость от России, сыграв решающую роль в предотвращении добычи сланцевого газа в Европе, а также в прекращении Германией ядерной энергетики под сильным влиянием партий зеленых, возникших из финансируемого Москвой антиядерного движения в 1980-х гг. Мастер политической и экономической войны, а также пропаганды Путин преследовал как экономическую выгоду России, так и получение политического влияния в подобных ситуациях ", – считает Кемп.

По его предположению, Запад хочет вести к минимуму экономический ущерб из-за санкций. Страны-союзники Украины значительно сократили потребление газа среди бытовых потребителей, а также цены на газ могут сильно взлететь. Это вызовет массовое недовольство избирателей, что может вынудить политиков пересмотреть свою поддержку Украины и жесткие санкции против России.

"Путин знает, как усилить давление до тех пор, пока европейские страны не сдадутся, в том числе путем полного отключения энергоснабжения. С этой нависшей над их головами угрозой он будет манипулировать прекращением огня на саммите G20 в ноябре, заявив, что мир может наступить, если он удержит Донбасс, Крым и захваченную им территорию вдоль южного побережья Украины", – пояснил британский военный.

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