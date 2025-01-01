У обеих стран есть определенные проблемы, однако у Украины более широкая поддержка от партнеров.

В обществе все чаще обсуждают "мирные планы" по Украине и России. Сейчас обе страны понесли потери и истощились, поэтому прекращение огня на этом этапе действительно нужно.

Такое мнение высказал полковник военной разведки Великобритании в отставке Филипп Ингрем для 24 канала.

Он отметил, что Россия теряет от 1400 до 2000 человек каждый день и не сможет долго вести войну в таком темпе. Чтобы компенсировать потери, они активно вербуют наемников в Африке. Также в РФ растет зависимость от войск Северной Кореи.

"Россияне использовали большинство хранившейся бронетехники и полагаются на ракеты и боеприпасы, поступающие из Ирана и КНДР. С точки зрения надежности, я бы не хотел ставить северокорейский снаряд в пушку и стоять рядом, когда натянут шнур для его запуска", – отметил Ингрем.

Однако полковник отметил, что у Украины также есть определенные проблемы.

"Но главная проблема для обеих сторон – это человеческие ресурсы", – подчеркнул Ингрем.

Но у Украины есть поддержка от большого количества западных стран и их оборонных баз. Если политическая поддержка со стороны США сохранится, это облегчит поддержку из Европы, а Украина займет более сильную позицию.

"Что касается Украины, то она также несет большие потери на передовой, но имеет более широкую поддержку. Оборонная база растет и увеличивает производственные мощности, тогда как в России они достигли предела", — подытожил полковник.

Напомним, россияне будут постоянно пытаться улучшать свое тактическое положение, чтобы держать нашу линию боевого столкновения в напряженности и не позволять нам опрокидывать резервы.

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