Британский полковник жестко отреагировал на отставку Залужного и командование ВСУ

Полковник Великобритании Грант прокомментировал отставку военного командования ВСУ.
Полковник Великобритании в отставке Глен Грант жестко прокомментировал отставку военного командования ВСУ и генерала Валерия Залужного. Он отметил, что любые ротации в военном руководстве должны происходить с уважением к генералам.
Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".
Полковник подчеркнул, что боевые генералы не должны узнавать о своем увольнении из СМИ.
"Неприемлемо то, что некоторые генералы узнали о своем увольнении из СМИ. Ответственность верховного главнокомандующего, или нового главкома, как в случае с Сырским, состоит в том, чтобы лично, с уважением, сообщать людям об их увольнении. Неуважение к званию и всей системы неприемлема. С генералами так обращаться нельзя. Впрочем, любое неправильное поведение можно исправить, в частности через принесенные извинения тем, кого это коснулось", — отметил он.
Однако Глен Грант добавил, что замена Валерия Залужного и его команды входит в компетенцию президента Владимира Зеленского и является стандартной практикой в каждой армии.
Отставка Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Его должность занял Александр Сырский.
Бывший командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении с должности из средств массовой информации.
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