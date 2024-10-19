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Британский разведчик назвал город, наступление на который РФ отложила до весны

Британский разведчик назвал город, наступление на который РФ отложила до весны

Покровск. / Фото: Associated Press

В скором времени начнется сезон бездорожья.

Российские оккупанты не будут наступать на Покровск в Донецкой области до весны. Впрочем, захватчик попытаются окружить этот город.

Такое мнение высказал военный эксперт и офицер британской военной разведки в отставке Фрэнк Ледвидж в интервью NV.

Он отметил, что в ближайшие два месяца начнется сезон бездорожья. Поэтому продвигаться дальше будет сложно.

"Думаю, россияне проводят наиболее подходящую для себя операцию: не совершают быстрых маневров, а используют свои преимущества в огневой и живой силе. Из того, что я читал, не думаю, что они будут наступать на Покровск до весны. Но, похоже, они пытаются давить, оцепить город", — высказался Левидж.

Британский военный отмечает, что Покровск находится в зоне досягаемости российской артиллерии и ударных возможностей.

"Они (россияне — Ред.) достигают своей цели — не давать ВСУ использовать этот город для логистического обеспечения [районов] дальше на восток. Следовательно, им пока и не нужно его захватывать", — пояснил военный эксперт.

Напомним, ситуация в Покровске ухудшается. Город готовится к обороне. На улицах устанавливают фортификации. Людей призывают к эвакуации, ведь планы включать зимнее отопление нет.

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