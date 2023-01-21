Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Британский вертолет Sea King уже работает в Украине: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1784
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Британский вертолет Sea King уже работает в Украине: видео

Фото: скриншот с видео

Западная авиационная техника выполняет миссии у Черного моря.

Министр обороны Украины Алексей Резников показал работу вертолета Sea King, который передала для нужд украинской армии Великобритания, на юге Украины — у берегов Черного моря.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Twitter в субботу, 21 января.

"Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине. Это мощное усиление для ВМС Украины", — написал он в подписи к опубликованным кадрам.

Алексей Резников пообещал, что сотрудничество с британцами будет развиваться и дальше.

"Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе!" – заверил украинский министр.

Британский вертолет Sea King был разработан для использования в качестве военного транспортного вертолета, который может взять на борт до 28 полностью экипированных военнослужащих.

Напомним, ранее в Британии прошли подготовку 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1784
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация