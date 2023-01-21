Британский вертолет Sea King уже работает в Украине: видео

Западная авиационная техника выполняет миссии у Черного моря.
Министр обороны Украины Алексей Резников показал работу вертолета Sea King, который передала для нужд украинской армии Великобритания, на юге Украины — у берегов Черного моря.
Соответствующее видео он опубликовал в своем Twitter в субботу, 21 января.
"Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине. Это мощное усиление для ВМС Украины", — написал он в подписи к опубликованным кадрам.
Морской король из Великобритании имеется в своем новом королевстве близ Black Sea in Ukraine!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023
Это является сильным перевоплощением для российского Navy. Наше сотрудничество должно продолжаться.
Thank you to @BWallaceMP
Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L
Алексей Резников пообещал, что сотрудничество с британцами будет развиваться и дальше.
"Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе!" – заверил украинский министр.
Британский вертолет Sea King был разработан для использования в качестве военного транспортного вертолета, который может взять на борт до 28 полностью экипированных военнослужащих.
Напомним, ранее в Британии прошли подготовку 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King.
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