"Бродячие мигранты" в Мариуполе взламывают квартиры местных: Андрющенко рассказал подробности

В Мариуполь приехали около 55 тысяч азиатских мигрантов, которые самовольно заселяются в квартиры местных.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в Мариуполь активно начали заселяться мародеры, выходцы из Азии.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Гражданские оккупанты — мигранты, наехавшие в Мариуполь выходцы из Азии уже прибегают к мародерству. Они ищут пустые квартиры мариупольцев, которые находятся в эвакуации, открывают их и самостоятельно заселяются. Из других квартир набирают все необходимое для жизни. Это результат целенаправленной акции по колонизации оккупированных земель, которая приводит к этим "бродячим мигрантам". Это реализация политики замещения населения, которая воплощается Россией", — подчеркнул Андрющенко.

По его словам, в Мариуполь уже приехало более 55 тысяч азиатских мигрантов, и их количество растет.

"Они сразу едут семьями, такой лагерь заезжает и начинает расселяться. Пока для себя они выбрали Левобережный район. Но это вопрос времени, когда они начнут занимать другие районы города", — добавил Андрющенко.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне продолжают обустройство военных баз во временно оккупированном Мариуполе.

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