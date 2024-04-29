Бронь и отсрочка от мобилизации: перечень документов, которые нужно взять в военкомат

Список документов для получения брони и отсрочки от службы в армии.

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП, майор Роман Истомин подчеркнул, что, в первую очередь в военкомат нужно приходить с личными и военно-учетными документами: паспортом, идентификационным кодом, военным билетом (или временным удостоверением). А для обновления данных нужно брать все документы, подтверждающие изменения этих данных.

Об этом он рассказал "Телеграфу".

Если гражданин имеет право на отсрочку при мобилизации, он должен принести документы, подтверждающие это право. Все основания для предоставления отсрочки определены статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"В общей сложности их определено более трех десятков. В нем также сведения о семейном положении, номерах телефонов и адресах электронной почты, реквизиты паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, сведения об изменении гражданства, об изменении (установке) группы инвалидности, уже упомянутые мной сведения о наличии права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации… Некоторые из них, вроде номера телефона, не нуждаются в документальном подтверждении. Однако для внесения в Единый реестр военнообязанных большинство изменений должно быть подтверждено соответствующими документами", – пояснил Истомин.

Он также уточнил, что человек может не брать с собой водительских прав, разве что военнообязанный хочет служить водителем.

Спикер ТЦК также ответил, должен ли человек, имеющий хронические или острые заболевания, принести медицинские документы, подтверждающие его актуальные диагнозы.

"Врачи ВВК имеют доступ к информационной системе Helsi, где хранятся все медицинские документы. Но если человек знает, что у него какие-то диагностированные болезни или справки не внесены в эту систему, то стоит взять документ, подтверждающий диагноз. Если лицо имеет инвалидность, у нее должна быть справка МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия – ред)", — резюмировал майор Роман Истомин.

Напомним, в Украине начнут новую волну проверок ВВК.

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