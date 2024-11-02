Бронь от мобилизации: список профессий, представители которых могут получить ее в ноябре 2024 года

Кто имеет право на бронирование от мобилизации в ноябре 2024 года

Бронирование от мобилизации является особым видом отсрочки, предоставляемой сотрудникам критически важных для государства предприятий.

Работники каких профессий могут быть забронированы от мобилизации 2024 года, разъяснила адвокат Татьяна Савченко в комментарии для УНИАН .

Кто может получить бронь от мобилизации

Бронь могут получить:

Все госслужащие категории А.

50% государственных служащих категорий Б, В.

Сотрудники органов государственной власти, Национальной полиции, Антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, прокуратуры, судов, Бюро экономической безопасности.

Предусматривается бронирование сотрудников критической инфраструктуры – в том числе энергосистемы, ГСЧС.

Бронировать рабочих также могут предприятия, производящие и ремонтирующие товары военного назначения, технику, боеприпасы.

Вопросы признания критической инфраструктуры урегулированы комплексом законов, отмечает адвокат. Список предприятий критической инфраструктуры утвержден одним постановлением правительства, а порядок признания критическим прописан в другом постановлении.

Сколько сотрудников можно забронировать

Большинство компаний могут дать отсрочку всего 50% сотрудников и не дольше, чем на 6 месяцев. Через пол года бронирование нужно обновить.

не дольше, чем на 6 месяцев. Через пол года бронирование нужно обновить. Но есть исключения для предприятий, обеспечивающих непрерывную работу энергетической системы Украины, строительство фортификационных укреплений, развитие технологий для нужд обороны. Работодателям таких предприятий разрешается бронировать 100% работников

100% бронь предоставляется работникам дипломатических учреждений, Общества Красного Креста и других гуманитарных организаций.

Как оформляется бронирование

Если предприятие признается объектом критической инфраструктуры, его руководство представляет в Генштаб список военнообязанных сотрудников для бронирования. В течение 3 рабочих дней Генштаб принимает решение и уведомляет ТЦК.

Каждому забронированному сотруднику предоставляется документ с подтверждением отсрочки.

Бронь от мобилизации можно оформить через сервис "Действие". Руководитель представляет список сотрудников, а система берет сведения о них с сервиса "Оберег".

Предоставляется ли бронь ФЛПам

Министерство обороны не видит специальностей работников ФЛП, поэтому для них, равно как и для специалистов, работающих по гиг-контрактам бронь от мобилизации не предоставляется. Забронировать можно только официально трудоустроенных граждан, состоящих на военном учете.

Нужно ли проходить ВЛК, если есть бронь

Согласно правительственному постановлению №675, процедура получения отсрочки по бронированию не требует прохождения ВЛК.

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