Бронь от мобилизации за плату: будет ли это в новом законопроекте – нардеп

В Верховной Раде рассматривают гипотезу бронирования работников за деньги от мобилизации – на предприятии до 50% военнообязанных могут претендовать на то, чтобы быть забронированным их работодателем в случае, если они критичны для своего бизнеса.

Об этом в эфире телемарафона рассказал народный депутат Дмитрий Наталуха.

Однако он отметил, что такое решение находится на уровне концепции, идет тестирование определенных гипотез и предположений.

"Соответственно, тогда именно работодатель платит за того сотрудника, которого он отметил существенным для того, чтобы его бизнес продолжал функционировать. По факту, это определенное соглашение между предприятием и Вооруженными силами о том, что предприятие увеличивает официально на определенное количество денег официально ежемесячную плату на пользу Вооруженных сил, потому что речь идет о военном сборе, и при этом сохраняет за собой возможность держать человека, критического для этого предприятия, чтобы оно продолжило работать дальше, платить налоги", — пояснил он.

По его словам, пока нет финальной цифры, которую должен платить работодатель. Есть определенная дельта, она начинается от 6 тыс. грн и идет до 50 тыс. грн. Потому что есть разные предприятия разного масштаба и с разным количеством работников.

"Например, есть предприятия, крупные заводы, где работает несколько сотен, иногда тысяч работников. Конечно, эти заводы говорят — максимум, на что мы готовы, это 6 тыс. грн за персонал. Мы им на это говорим — но вы не будете бронировать 500 человек сразу. Не может быть критических 500 человек, может быть 7-10 инженеров, технологов, которые для завода незаменимы. А есть предприятия, в которых меньше людей работает, более автоматизированы, но готовы платить 50 тыс. грн за одного сотрудника. Они готовы делать это уже сейчас, если будет такая возможность. В этой дельте нам нужно найти баланс, идет дискуссия, нет окончательной цифры", – резюмировал нардеп Дмитрий Наталуха.

Напомним, в Раде готовят законопроект с изменениями подхода к бронированию военнообязанных. Авторы документа предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.

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