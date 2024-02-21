Бронь работников от мобилизации: НБУ обновил порядок определения критически важных компаний

НБУ обновил порядок определения компаний критически важными – на кого будет распространяться бронирование.

Национальный банк Украины обновил порядок определения юридических лиц, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период с целью бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Соответствующие изменения касаются страховщиков и компаний, сопровождающих автоматизированные банковские системы системно важных банков для выполнения операций в СЭП НБУ (система электронных платежей – ред.).

Следовательно, обновленный порядок позволяет предоставляющим услуги сопровождения такого программного обеспечения обращаться в Национальный банк для определения их критически важными, а НБУ – рассматривать соответствующее обращение и принимать решения:

о соответствии лица трем или более критериям важности, определенным Порядком и критериями определения предприятий, учреждений и организаций, критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 № 76;

об определении личности критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период для целей бронирования военнообязанных работников;

об определении лица, имеющего важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориального общества (в случае соответствия отраслевому критерию НБУ).

"Изменения в отношении страховщиков предусматривают определение их важных для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной громады по действующим критериям только в случае наличия принятого решения Национального банка о соответствии структуры собственности соответствующего страховщика требованиям по прозрачности", - отметили в НБУ.

Изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 16 февраля 2024 года № 21, которое вступило в силу – 20 февраля 2024 года.

Напомним, нардеп рассказал о внесении правок и сроках рассмотрения законопроекта о мобилизации.

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