Бронеавтомобили "Новатор" и "Варта" – как украинская техника помогает на фронте (фото)

Украинская компания-производитель в ближайшее время представит обновленный вариант автомобиля "Варта".

Компания "Украинская бронетехника" в ближайшее время представит обновленный вариант бронеавтомобиля "Варта" без комплектующих.

Об этом в интервью Forbes рассказал генеральный директор Владислав Бельбас.

По его словам, автомобиль класса MRAP "Варта" разрабатывался на базе МАЗа.

"Логика разработки первого авто была такова: делать максимально доступный, надежный, простой бронеавтомобиль. Он прошел испытания, начал массово поставляться для Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и других силовых ведомств. К 2020 году мы поставили несколько сотен единиц", — рассказал Бельбасс.

В 2022 году производитель бронеавтомобилей "Варта" и "Новатор" перенес производство в безопасное место и смог увеличить выручку в 127 раз — до 13 млрд грн.

Украинская бронетехника

Компания разработала более легкий и более быстрый бронеавтомобиль 2017 года – специализированный бронеавтомобиль (СБА) "Новатор" на базе шасси Ford F550. С 2018 почти всем силовым структурам Украины поставили несколько сотен штук "Новатора".

Бронеавтомобили "Новатор" и "Варта"

"Новатор" создан как универсальная платформа, на базе которой можно интегрировать разную полезную нагрузку. Поэтому машина имеет достаточно широкое использование: перевозка личного состава, ПТРК-расчетов, установка беспилотников, контр-БПЛА системы, средства РЭБ и РЭР и т.д.", — говорит Бельбас.

По его словам, машина имела значительный экспортный потенциал – именно заключили ряд экспортных контрактов, но помешала война.

"В 2022 году наша задача заключалась в организации релокации, эвакуации людей, организации производственного процесса на новой площадке. Сейчас мы эти задачи успешно выполнили и вышли уже на серийные объемы поставок", — отметил руководитель компании.

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