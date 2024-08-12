Бронетехника ЗСУ продвинулась на 22 км восточнее Суджи – аналитик BILD

Украинские войска наступали в районе города Суджа вдоль автодороги 38К-004, а также южнее и севернее, однако теперь их заметили в 22 км юго-восточнее, близ села Гирьи.

Бронетехника ЗСУ продвинулась на 22 км восточнее российского города Суджа Курской области.

Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

"Начав вторжение в Курскую область, украинские войска наступали в районе города Суджа вдоль автодороги 38К-004, а также южнее и севернее. Однако теперь их заметили в 22 км юго-восточнее, близ села Гирьи", – отметил он.

Репке уточнил, что там проходит путь из Суджи на слободу Белая – райцентр Беловского района.

"Украинский БТР-4 в деревне Гирьи, в 22 км к юго-востоку от Суджи Курской области. Неясно, каким путем он туда добрался, но двигался по дороге из Белой в направлении Суджи. Так что тут многое возможно, особенно на фоне сообщений России о приближении украинцев к Белой вчера утром", – написал аналитик BILD.

В воскресенье глава Беловского района Николай Волобуев записал обращение из центра Белой, заявив, что ранее туда зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что ВС РФ "удалось ситуацию стабилизировать, на данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений". Однако уже сегодня, 12 августа, в Беловском районе объявили эвакуацию.

Украинская бронетехника продвинулась на 22 км восточнее Суджи / Фото: Twitter/JulianRoepcke

Напомним, аналитики ISW оценили, чем "прорыв" в Курской области обернется для "фюрера" Владимира Путина. Кремль попытается вернуть российскую территорию в Курской области, которую захватили украинские войска, и прекратить украинскую активность вглубь России.

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