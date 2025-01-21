Бронирование через "Дію": что делать дальше и нужно ли подтверждение в ТЦК

Для подтверждения бронирования через "Дію" не нужно идти в ТЦК.

Бронирование можно подтвердить через "Дію", не обращаясь в ТЦК, используя только электронный военно-учетный документ.

Об этом рассказала заместитель директора директората по развитию электронных услуг Минцифры Валерия Коваль

"У сотрудника есть два варианта: либо в "Резерв+", он может увидеть свое бронирование, там загрузить электронный военно-учетный документ, который может предъявить по требованию, либо на портале Дия, также он может сгенерировать электронный военно-учетный документ, загрузить его, либо предъявить на устройстве при необходимости, либо, если хочет, распечатать. Но в ТЦК не нужно обращаться за подтверждениями", — рассказала она.

Напомним, ТЦК могут подать военнообязанного в розыск. В частности, речь идет о гражданах, которые нарушили правила военного учета и не выполняют свои законные обязанности.

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