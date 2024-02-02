Бронирование от мобилизации: глава профильного комитета Рады назвал основные "за" и "против"

Дмитрий Наталуха отметил, что сейчас эти предложения на этапе обсуждения и согласования.

Вокруг предлагаемой концепции бронирования путем уплаты увеличенного фиксированного военного сбора за работника в последние несколько дней разгорелось много дискуссий. Есть справедливые замечания и предложения, а есть откровенная ложь и манипуляция. Председатель Комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха рассказал подробнее о концепции бронирования. Он привел четыре самых распространенных аргумента против и контраргумента за эту модель, как и самого бронирования в целом.

Об этом говорится в сообщении Комитета Совета по экономическому развитию.

"Четыре самых распространенных аргумента против и контраргументы за эту модель, как и самого бронирования в целом. Все в одном месте, чтобы сократить вам время на чтение сотен комментариев на эту тему. Итак:

1.Бронирование порождает "войну для бедных", потому что не у всех есть деньги, чтобы его оплатить.

"Война для бедных", как нарратив, во-первых – искусствен и не соответствует действительности, а во-вторых — вредна, ведь имеет конкретную цель — деморализовать и военных и гражданских.

Я не стану даже вспоминать тот факт, что в ВСУ очень конкурентная белая ЗП, почти вдвое выше средней по стране, даже если ты не на "нуле".

Поэтому наши защитники точно не "бедны", не стоит их унижать.

В определенном смысле ВСУ сегодня – очень конкурентный работодатель в Украине и с позиции зарплат и возможности легально уехать за границу в командировку или отпуск.

Скажу только, что в рядах сил обороны служит большое количество предпринимателей, профессионалов, специалистов разных направлений разнообразного масштаба, точно ушедших защищать страну не за деньги, или не потому, что не могли избежать службы законными или незаконными способами.

Поэтому, я бы оставил этот нарратив, как враждебный и вредный.

К сожалению, этим нарративом очень легко вызвать эмоцию и приводить его в качестве аргумента против, но он не предлагает решения ни одного вопроса, только популизм и дальнейшее расслоение общества.

Мы все заинтересованы в победе, приближающей оптимальный баланс фронта и тыла. Поэтому нужно предложить инструменты, которые сбалансируют силы обороны и их материально-финансовое обеспечение, при этом – не сорвав мобилизацию.

Если у кого есть иллюзии по поводу тех, кого в обществе называют "богатыми", то поверьте — через два года они все "решили" свои вопросы.

В большинстве своем эти люди скрылись за границу и теперь оттуда дают нам всем советы как здесь лучше организовать оборону и какую посадку штурмовать.

В Украине же остались сознательно определившие, что их дом здесь, кто готов бороться за свою страну и поддерживать тех, кто борется на всех уровнях, всеми возможными способами.

Поэтому то, что эта модель, на самом деле, предлагает – усовершенствование системы мобилизации всех ресурсов – как человеческих, так и материально-финансовых, и адаптирование этой мобилизации на современный лад.

Тогда и партнеры будут смотреть на нас иначе.

2. Коррупционные риски, возникающие в связи с тем, что вы дадите легальный способ "откупиться".

Откупаться — незаконно, это действительно поощрение коррупции.

Откупились уроды и эгоисты, которым плевать на эту страну, на людей, защищающих ее, и на то, чем эта война закончится.

Как и плевать они хотели и на экономику, и на ВСУ, и на всех нас вместе взятых.

Мы же говорим о кратном увеличении бизнесом финансирования ВСУ при возможности сохранения критических сотрудников, которые как раз позволяют бизнесу больше тратить на оборону.

Наша модель предлагаем увеличить финансовое участие бизнеса в поддержке украинской армии.

И именно во избежание коррупции – мы, как раз, и предлагаем перенести принятие решения по списку забронированных лиц на предприятии из государства – на руководителя.

Это должно стать ответственностью владельца перед коллективом.

Между государством и человеком элементарно меньше доверия и пространства для диалога, чем между человеком и человеком.

Далее, если руководитель будет бронировать, например новонанятых работников с сомнительным набором навыков или опыта, то сам коллектив забунтует, а возможно — и сообщит ответы органы.

Тогда вообще никто не забронируетесь. Это – игра с нулевой суммой.

То есть и коллективу и руководству нужно будет найти баланс и сформировать этот список таким образом, чтобы коллектив согласился войти в этот список, потому что мы говорим о бронировании до 50% военнообязанных.

Именно такая форма самоорганизации минимизирует нарушения и точно лучше, чем в этот процесс вмешивалось бы государство и в одностороннем порядке выдергивало бы людей из коллектива.

Что касается создания новой ООО для манипуляций с бронированием кого угодно за деньги — то напомню, что на 5 забронированных нужно 5 не забронированных, потому что опять же — лимит 50% от военнообязанных.

Как вы понимаете, "дельцам" или "зайцам" будет очень проблематично найти желающих прикрыть их и стать для их брони фактически "донорами", которые гарантированно останутся без брони.

И даже если они их найдут, кто будет платить деньги за схему, не дающую гарантий? Ведь ООО с признаками фиктивности попадет в поле зрения органов контроля.

3. Платное бронирование приведет к инфляции.

На самом деле, инфляцинонные риски уменьшатся.

Во-первых, увеличение военного сбора за забронированное лицо – это добровольный налог и государство получает те средства, которые не критичны для бизнеса, а значит могут пойти как на сбережения, так и не вывод капитала, то есть средства, которые бы не факт, что работали в украинской экономике.

Во-вторых, вместо того чтобы бизнес держал такие средства на счетах или конвертировал в валюту, государство компенсируем государственный дефицит, который, как вы понимаете, и является основным источником инфляции.

4. Бронирование – только в интересах гражданских

Эта идея – гораздо шире бронирования, но журналисты почему-то об этом не сказали.

Хотя, возможно, это и лучше, что оно сразу не смешалось все вместе.

Увеличение финансирования предпринимателями армии в нашем предложении предполагает не только покрытие денежного довольствия военным (кстати, я советовал бы посчитать эту сумму в год, для понимания сколько нам нужно денег).

Эта модель позволит заложить фундамент еще и Политики будущего военных в обществе как основу для действующей и последующей элиты нашего государства за счет расширенного участия предпринимателей в финансировании войска и аккумулированных сумм.

Предлагаемая модель даже после мобилизации способна поддерживать финансирование материальных благ для военных и их семей, но кроме этого мы бы говорили, например, и о трудовых гарантиях – в виде гарантированного трудоустройства военных в государственных учреждениях всех уровней", – детализировал председатель Комитета по вопросам экономического. развития.

Наталуха отметил, что сейчас эти предложения на этапе обсуждения и согласования.

Напомним, в Раде предлагают ввести платеж за отсрочку от мобилизации.