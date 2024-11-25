Бронирование трудоустроенных: кого могут мобилизовать по новому порядку

С 1 декабря в Украине будут действовать обновленные правила бронирования трудоустроенных

Согласно постановлению с постановлением Кабмина, постановление № 1332 от 1 декабря в Украине обновляются правила бронирования предприятиями мужчин от мобилизации.

В частности, заработают новые правила определения критичности предприятия. Поэтому большинство забронированных работников могут потерять "бронь" и быть мобилизованными.

Что известно об обновленных правилах бронирования трудоустроенных мужчин – читайте в материале ТСН.ua

Обновлены критерии критичности предприятий

С 1 декабря все бронирование работников от мобилизации будут осуществляться через "Действие".

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, все критически важные предприятия должны будут повторно подтвердить свой статус в соответствии с новыми критериями. Это требование касается всех компаний, независимо от того, когда они в последний раз подтверждали статус критичности или к какой дате он будет действовать. На это предприятия будут три месяца – до 28 февраля 2025 года.

Если предприятие не сможет подтвердить свою критичность по новым правилам, то работники лишатся бронирования от 1 марта.

Ряд министерств и областных органов власти должны установить критерии, согласно которым определенная компания получит статус критической важной для экономики государства, региона, общества, отрасли.

Согласно обновленным правилам бронирования предприятий:

отсрочка от призыва, установленная Минэкономики до вступления в силу постановления (до 22 ноября), будет действовать до 28 февраля 2025;

отсрочки, назначенные через "Действие" до 22 ноября, действуют на тот срок, на котором их назначили, но не дольше 28 февраля 2025 года;

критически важные предприятия, у которых этот статус истекает до 30 ноября, сохраняют его до 31 декабря 2024 года;

предприятия могут получить статус критически важного, если у них нет задолженностей по налогам и ЕСВ

Как рассказал военный адвокат и юрист Центра оказания поддержки ветеранам Роман Лихачев изданию NV, четких критериев определения критичности предприятий пока нет. По словам адвоката, их должны установить в течение 10 дней со дня вступления в силу постановления о новом порядке бронирования от мобилизации.

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Определит статус критических предприятий Минэкономики по согласованию с Минобороны.

По словам юриста, отсутствие четкого понимания критичности часто приводит к злоупотреблению бронированием сотрудников, в частности, найм людей на работу для получения брони.

Кого забронируют

Роман Лихачев отметил, что согласно постановлению Кабмина, бронированию подлежат работники критически важных предприятий, чья заработная плата выше размера минимальной по стране (восемь тысяч гривен), умноженной на коэффициент 2,5. То есть речь идет о 20 тысячах гривен.

Такие сотрудники также должны стоять на военном учете, иметь уточненные военно-учетные данные и не находиться в розыске.

Бронированию могут подлежать не более 50% военнообязанных сотрудников критически важных предприятий, не имеющих иных оснований для отсрочки (как инвалидность или многодетность). В частности, юрист отметил, что в постановлении не указан возраст, по которому людей сочтут военнообязанными: от 18 до 60 или от 25 до 60.

Количество забронированных может быть больше по отдельному решению министра обороны.

За составление списка работников, подлежащих бронированию, по-прежнему отвечают руководители органов власти и местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций.

Начиная с 1 декабря, бронирование военнообязанных будет происходить через портал Действие по электронным спискам.

От подачи заявки в Действия и до постановки военнообязанного на спецучет будет проходить до 72 часов.

Условия бронирования для трудоустроенных после 18 мая

В СМИ распространяли информацию, что, согласно новому законодательству, для бронирования работник якобы должен быть официально трудоустроен на предприятии до 18 мая 2024 года.

Если человек устроится на работу после этой даты, то он не будет иметь права на отсрочку, заявил народный депутат Богдан Кицак. По словам нардепа, в отношении предприятий есть одна ключевая норма, которая может привести к аннулированию бронирования большого количества трудоустроенных.

"Речь идет о том, что работник предприятия не только получает заработную плату на уровне 20 тыс. грн и предприятие подпадает под статус критичности, но еще и работник должен был работать на этом предприятии до 18 мая 2024 года (новый Закон о мобилизации в Украине вступил в силу) именно 18 мая 2024 — ред)", — рассказал депутат.

По его словам, если работник устроился на работу после 18 мая 2024 и получил бронирование, то он лишается этой возможности. Таким образом, среди забронированных лиц, количество которых возросло от 900 тысяч до 1,5 миллиона, многие потеряют статус забронированных.

Впоследствии в Минэкономики опровергли заявление нардепа. Там отметили, что военнообязанные работники, трудоустроившиеся после 18 мая 2024 года, могут быть забронированы по общему порядку, как и другие.

Как сообщили в Минэкономики, работники критически важных предприятий, трудоустроенных после 18 мая 2024 года, смогут получить бронирование от мобилизации. Это произойдет по общему порядку.

В ведомстве отметили, что никаких требований по дате трудоустройства работника в новых требованиях к бронированию нет.

В частности, порядок бронирования предусматривает, что 18 мая 2024 является датой, по состоянию на которую фиксируется количество работников на предприятии для бронирования. Это позволит предприятиям не уменьшать численность забронированных работников (безотносительно к конкретным работникам). Эта норма действовала и в предыдущей редакции о бронировании.

Кто может потерять отсрочку

Как рассказал адвокат Роман Лихачев, новое постановление Кабмина предусматривает и процесс аннулирования отсрочок. Оно будет происходить в условиях окончания срока их действия, завершения предприятием производства товаров или выполнения работ на нужды армии, лишения учреждения статуса критически важного или его ликвидации, увольнения военнообязанного, временное прекращение действия трудового договора и т.д.

Органы, определяющие предприятия критически важными, могут проверить их соответствие критериям практически никогда. Если же предприятие потеряет статус критически важного, то и его сотрудники уже без отсрочок и могут быть мобилизованы, отметил Роман Лихачев.

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Напомним, в Минэкономики рассказали, сколько у украинцев сейчас есть бронирование от мобилизации. Министр экономики Юлия Свириденко рассказывала, что за все время полномасштабной войны количество забронированных от мобилизации военнообязанных никогда не превышало 950 тысяч человек.

Также сообщалось, что после аудита предприятий и организаций, имеющих статус критических, десятки тысяч мужчин призывного возраста лишились бронирования от службы в армии.

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