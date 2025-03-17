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Броня не спасла: украинские разведчики "сожгли" мастерскую 155 бригады РФ

Броня не спасла: украинские разведчики "сожгли" мастерскую 155 бригады РФ

47 ОМБр "Магура" / Фото: Валерий Маркус

Враг понес потери.

Наши бойцы из HIMARS ударили по мастерской армии РФ. В результате атаки она свернулась вместе с оккупантами 155 бригады.

Об этом сообщает 47 ОМБр "Магура".

Украинские бойцы сожгли мастерскую российских морпехов

Украинские бойцы сожгли мастерскую российских морпехов

Как отмечается, разведывательная рота 47 ОМБр "Магура" отправила Fly Eye 3.0 на экскурсию и обнаружила вражеский "гараж талантов".

"Морпехи 155-й бригады упорно сваривали дополнительную броню на свои корыта, будто это могло спасти их от реальности. Но если тебе нужно варить БТРы, чтобы они не разлетались — может, проблема не в броне, а в карме?", — говорится в сообщении.

Напомним, на утро 17 марта ВСУ уничтожили 895 450 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1210 военных.

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