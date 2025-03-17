Броня не спасла: украинские разведчики "сожгли" мастерскую 155 бригады РФ

Наши бойцы из HIMARS ударили по мастерской армии РФ. В результате атаки она свернулась вместе с оккупантами 155 бригады.

Об этом сообщает 47 ОМБр "Магура".

Украинские бойцы сожгли мастерскую российских морпехов

Как отмечается, разведывательная рота 47 ОМБр "Магура" отправила Fly Eye 3.0 на экскурсию и обнаружила вражеский "гараж талантов".

"Морпехи 155-й бригады упорно сваривали дополнительную броню на свои корыта, будто это могло спасти их от реальности. Но если тебе нужно варить БТРы, чтобы они не разлетались — может, проблема не в броне, а в карме?", — говорится в сообщении.

Напомним, на утро 17 марта ВСУ уничтожили 895 450 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1210 военных.

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