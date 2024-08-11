"Бросает от "победобесия" к панике": как в Минобороны РФ прокомментировали ситуацию на Курщине

Минобороны России признает, что Коренево – поселок в Кореневском районе Курщины (РФ) находится фактически в окружении или тылу освободительной армии.

Об этом со ссылкой на строительство Минобороны России, сказал военный обозреватель Денис Попович, пишет "24 Канал".

По его словам, если рассмотреть на карте такие населенные пункты Курщины, как Толпино, Журавли и Общий Колодец, то село Коренево находится в окружении или тылу освободительной армии. То есть россияне косвенным путем признают, что есть продвижение.

В то же время украинская сторона держит тишину, что правильно, говорит эксперт.

"Приходится ориентироваться на российские источники, которые бросает от "победобесия" к панике", — комментирует ситуацию Денис Попович.

Он также рассказал, что каждый выход диверсионно-разведывательной группы уже создает панику, а свидетельствует об очень нестабильной ситуации в РФ. Он отметил, что и никакой готовности к подобным действиям у российской армии не было. Так, в ночь на 11 августа враг заявил о прорыве в селе Белое, хотя там только работала ДРГ.

"Минобороны России признает, что Коренево фактически в окружении или тылу освободительной армии. И это очень интересное сообщение. То есть оно свидетельствует о том, что есть продвижение. Еще ничего не закончилось, только продолжается", – отметил Денис Попович.

Тем временем в DeepState сообщили, уменьшили ли россияне давление на горячих участках фронта во время операции в Курской области. По словам эксепртов, давление на Покровск, Торецк, Угледар и Купянск продолжается.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.