"Бросает вызов Путину": руководителю "вагнеровцев" Пригожину стоит опасаться за свою жизнь — Politico

С начала полномасштабного вторжения в Россию всколыхнул ряд внезапных смертей известных россиян.

Руководителю "ПВК Вагнер" Евгению Пригожину следует опасаться за свою жизнь.

Об этом пишет Politico в иронично-аналитической статье.

Как отмечает издание, Пригожину следует проявлять осторожность, когда пьет чай, потому что Кремль может наказать его за жесткую критику в адрес лично Владимира Путина.

"Раздражать или бросать вызов российскому президенту Владимиру Путину — опасная игра, которая часто заканчивается грохотом и стуком — или аккуратным самоубийством на даче, когда беспорядок не оправдан", – считают авторы публикации.

В материале подчеркивают, что с начала полномасштабного вторжения в Россию всколыхнул ряд внезапных смертей известных россиян. В частности, по меньшей мере, 7 олигархов погибли при загадочных обстоятельствах.

"Перешёл ли он наконец границу своей непристойной тирадой на прошлой неделе о "дедушке", в которой в России многие узнали Путина? Россияне наверняка выпадали из окон по гораздо меньшим причинам", — иронизирует автор.

Несмотря на это, автор предполагает, что глава Кремля Путин может намеренно разрешать определенные вольности Пригожину, чтобы он продолжал быть противовесом для высшего военного руководства РФ.

Накануне бывшая сотрудница российского "Первого канала" Марина Овсянникова, прославившаяся антивоенным пикетом во время прямого эфира в новостной студии, откровенно высмеяла Путина, заявив, что у него "недостаточно Новичка", чтобы покончить со всеми критиками.

"Но наверняка найдется флакон для Пригожина. Когда придет время", — пишет Politico.

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