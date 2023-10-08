Бросали раненых и разбегались: артиллеристы накрыли позицию оккупантов — видео

Артиллерия устроила русским военным плохой день.
Артиллеристы 71-й егерской бригады ДШУ устроили охоту и накрыли огнем позицию врага.
Видео атаки показала пресс-служба бригады.
По словам военных, когда у захватчиков все пошло не по плану, они бросили раненых и пытались сбежать. Впрочем, дружественные подразделения украинских защитников своими залпами разрушили и эти попытки.
"Ко всему, fpv-дрон 71-й бригады посетил проверить, все ли живы, чтобы поставить в этой истории логическую точку. От такого нашествия подарков оккупанты бежали со всех ног… если им удавалось их найти", — говорится в сообщении.
Напомним, ГБР открыло уголовное производство в отношении представителей Тернопольского военкомата после скандальных видео в Сети.
Читайте также:
- "Накапливают ракеты": Гуменюк объяснила, продолжит ли Россия энергетический террор
- Министр обороны Умеров побывал на позициях ВСУ на востоке - фото
- РФ ищет новых наемников для войны в Украине: кого планирует вербовать Путин