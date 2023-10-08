Бросали раненых и разбегались: артиллеристы накрыли позицию оккупантов — видео

Артиллеристы 71-й егерской бригады ДШУ устроили охоту и накрыли огнем позицию врага.

Видео атаки показала пресс-служба бригады.

По словам военных, когда у захватчиков все пошло не по плану, они бросили раненых и пытались сбежать. Впрочем, дружественные подразделения украинских защитников своими залпами разрушили и эти попытки.

"Ко всему, fpv-дрон 71-й бригады посетил проверить, все ли живы, чтобы поставить в этой истории логическую точку. От такого нашествия подарков оккупанты бежали со всех ног… если им удавалось их найти", — говорится в сообщении.

Напомним, ГБР открыло уголовное производство в отношении представителей Тернопольского военкомата после скандальных видео в Сети.

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