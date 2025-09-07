"Бросать людей будет еще больше на мясо": Россия может объявить новую мобилизацию — Буданов

Кирилл Буданов / © Getty Images

Россия может объявить новую мобилизацию, и это, к сожалению, реальная угроза.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Апострофу».

«В 22 году РФ провела частичную мобилизацию. Тоже факт, все это об этом знают. После этого она делала все возможное, сколько бы для нее это ни стоило, для того чтобы мобилизацию не проводить… Может ли РФ провести новую мобилизацию? Может быть, к сожалению, это серьезная угроза. Это болезненно будет для РФ, но это реалистично. И такая угроза, к сожалению, существует», — сказал руководитель ГУР.

Отвечая на вопрос, могут ли россияне реально в больших объемах погнать на войну срочников, Буданов сказал, что срочников нет смысла.

«Если они (срочники — ред.) пойдут по пути мобилизации, они резко смогут нарастить количество, и просто бросать их еще больше на мясо, чем они делают сейчас. Хотя и сейчас этого много», — отметил он.

Отвечая на вопрос, возможны ли в России в связи с новой мобилизацией какие-то антивоенти настроения, Буданов сказал, что это смешно.

«Вообще ничего нет в России. Смотрите, настроения, если начать мобилизацию, отрицательные в обществе, те тенденции, они будут. И это то, что они увидели, когда в 22 году сделали, и сразу же максимально быстро попытались это прекратить. Но остановит ли это, скажем так, российскую машину? Нет, не остановит», — объяснил руководитель ГУР.

