"Бросайте вашу технику и уходите": Зеленский обратился к российским войскам

Президент напомнил о тысячных потерях войск врага

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в военную армию и призвал их не верить своим командирам, уходить и спасать свои жизни.

"Уже 4,5 тысячи российских солдат убили. Ради чего вы все сюда пришли? Ради чего колонны вашей бронетехники идут против нас из Крыма? Из нашего Крыма. Из Ялты, Евпатории, Судака, Симферополя... Это же не названия военных лагерей для танкистов. Еще раз: 4,5 тысячи убитых российских оккупантов", — напомнил президент, правда сейчас количество убитых уже превышает 5 тысяч.

"Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам, не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте ваши жизни – Уходите", — на русском языке призвал Зеленский армию врага.