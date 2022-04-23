Бросают и солдат, и животных: в Николаевской области нацгвардейцы приютили собаку оккупантов

Бросают и солдат, и животных: в Николаевской области нацгвардейцы приютили собаку оккупантов

Украинские военные приютили собаку, которую россияне оставили, когда их подразделение разбили ВСУ.

В Николаевской области украинские нацгвардейцы приютили бельгийскую овчарку, которую российские оккупанты бросили, убегая из региона.

Собака принадлежала солдатам Росгвардии, которые держали в окружении одно из сел бывшего Новоодесского района.

Об этом пишет Суспільне.

Сначала пес прибежал к одному из домов в селе, семья сразу приютили собаку.

Впоследствии информация о собаке начала распространяться в соцсетях, люди начали предлагать новой владелице деньги за овчарку. Меньше всего предлагали 15 тысяч гривен. Однако женщина наотрез отказалась продавать собаку. Она отдала его нацгвардейцам.

Так овчарка попала к украинским военным. Его назвали Максом, ему около трех лет.

Новый владелец пса, нацгвардиец с позывным "Риддик" говорит, что собака является одной из лучших пород для дрессировки. Овчарка знает все базовые команды на задержание.

Напомним, саперы показали, как пес-пиротехник Патрон помогает расчищать деревню от российских мин и снарядов.

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