Бросают и солдат, и животных: в Николаевской области нацгвардейцы приютили собаку оккупантов

Украинские военные приютили собаку, которую россияне оставили, когда их подразделение разбили ВСУ.
В Николаевской области украинские нацгвардейцы приютили бельгийскую овчарку, которую российские оккупанты бросили, убегая из региона.
Собака принадлежала солдатам Росгвардии, которые держали в окружении одно из сел бывшего Новоодесского района.
Об этом пишет Суспільне.
Сначала пес прибежал к одному из домов в селе, семья сразу приютили собаку.
Впоследствии информация о собаке начала распространяться в соцсетях, люди начали предлагать новой владелице деньги за овчарку. Меньше всего предлагали 15 тысяч гривен. Однако женщина наотрез отказалась продавать собаку. Она отдала его нацгвардейцам.
Так овчарка попала к украинским военным. Его назвали Максом, ему около трех лет.
Новый владелец пса, нацгвардиец с позывным "Риддик" говорит, что собака является одной из лучших пород для дрессировки. Овчарка знает все базовые команды на задержание.
Напомним, саперы показали, как пес-пиротехник Патрон помогает расчищать деревню от российских мин и снарядов.
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